В 7 населенных пунктах Калмыкии установят вышки связи

Высокоскоростной интернет и стабильную связь проведут в семь населенных пунктов Калмыкии при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития республики.
Так, базовые станции установят в поселках Шин-Бядл, Ики-Чонос, Эрмели, Ялмта, Каажихин, Салын-Тугтун и в селе Матросово до конца года. За подключение к мобильному интернету через портал «Госуслуги» проголосовало более 300 жителей Калмыкии.
Всего с 2021 года по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (2.0) в республике к стабильной связи было подключено 22 населенных пункта. До конца этого года их число увеличится, и жители указанных выше поселков смогут активнее пользоваться цифровыми сервисами.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.