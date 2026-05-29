Путина-2026 в Хабаровском крае пройдёт по новым правилам для КМНС

В Хабаровском крае 30 мая стартует лососёвая путина, которая продлится до 10 октября. Общий объём добычи для региона уже определён — 55 тысяч тонн красной рыбы. На реки выйдут и промышленники, и рыбаки-любители, и представители коренных малочисленных народов. Но для последних в этом году есть важное изменение, о котором лучше узнать заранее.
С 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Суть простая: те представители КМНС, которые уже включены в специальный реестр, смогут ловить рыбу в беззаявительном порядке. Им больше не придётся каждый раз подавать бумаги и доказывать своё право на традиционное рыболовство.
Проблема в том, что пока в реестре КМНС по Хабаровскому краю числится только 11 950 человек. Это лишь половина от общего числа представителей коренных народов, проживающих в регионе. Остальным, кто ещё не подтвердил свой статус, нужно подать заявление в Федеральное агентство по делам национальностей до 1 сентября.
Подать документы можно тремя способами: через портал Госуслуг, через любой многофункциональный центр или напрямую в Федеральное агентство по делам национальностей — почтой либо лично. Для тех, кто из года в год рыбачит на одних и тех же участках, эта регистрация — не бюрократическая формальность, а ключ к спокойному промыслу.