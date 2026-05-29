В Сочи едут туристы из ОАЭ, Турции и Белоруссии

В 2025 году Сочи посетили более 20 300 иностранных туристов. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.
По его словам, наибольший интерес к черноморскому курорту проявили гости из ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Казахстана и Белоруссии.
— Мы развиваем это направление. С Минском Сочи связывают дружеские отношения, активно участвуем в профильных мероприятиях, — отметил Прошунин.
В марте в Сочи прошел ознакомительный тур для ведущих китайских туроператоров и блогеров. По экспертным оценкам, курорт принял около трети китайских туристов, посетивших Краснодарский край.
— По прогнозам китайской стороны, туристический поток в Россию в этом году может вырасти примерно на 30%. Видим перспективные векторы сотрудничества, в том числе в сфере гостеприимства, обязательно будем их развивать, — сказал глава города.