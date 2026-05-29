Подростки на мопеде врезались в мотоцикл с двумя людьми в воронежском селе

Четыре человека пострадали в ДТП в Борисоглебском районе Воронежской области. Авария произошла вечером четверга, 28 мая, у дома № 1 на улице Колхозоградской в селе Танцырей. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
15-летний местный житель, управляя мопедом марки Alpha, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу мотоциклу Stels Delta 200 с 18-летний водителей, который двигался по главной дороге.
В ДТП пострадали оба водителя и их пассажиры. На мопеде также ехал 13-летний мальчик, а на мотоцикле — 15-летний. Всех четверых с травмами доставили в больницу.