Нижегородцам нужно 245 тысяч рублей в месяц для счастья

Запросы на счастливую жизнь различаются в зависимости от пола, возраста и образования. Мужчинам для счастья требуется заметно больше, чем женщинам: 309 тысяч против 240 тысяч рублей. С возрастом аппетиты растут: молодёжь до 24 лет довольствуется 220 тысячами, а респонденты от 45 лет и старше хотят 285 тысяч. Обладатели высшего образования оценивают счастливый доход в 297 тысяч, тогда как специалистам со средним профессиональным образованием достаточно 238 тысяч.