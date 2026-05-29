Нижегородцам нужно 245 тысяч рублей в месяц для счастья

Среднестатистическому жителю Нижнего Новгорода для ощущения счастья необходимо 245 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob по итогам опроса экономически активного населения.
В целом по России «цена счастья» ещё выше — 273 тысячи рублей в месяц. За год этот показатель вырос на 6%: с 253 тысяч до 273 тысяч рублей. В Нижнем Новгороде динамика также положительная: год назад горожане называли сумму 228 тысяч, а в сентябре 2024 года — 230 тысяч рублей.
Запросы на счастливую жизнь различаются в зависимости от пола, возраста и образования. Мужчинам для счастья требуется заметно больше, чем женщинам: 309 тысяч против 240 тысяч рублей. С возрастом аппетиты растут: молодёжь до 24 лет довольствуется 220 тысячами, а респонденты от 45 лет и старше хотят 285 тысяч. Обладатели высшего образования оценивают счастливый доход в 297 тысяч, тогда как специалистам со средним профессиональным образованием достаточно 238 тысяч.
Интересно, что текущий уровень дохода тоже влияет на запросы. Те, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, считают достаточной сумму в 223 тысячи. А участники опроса с зарплатой от 150 тысяч рублей уверены: для счастья нужно уже 337 тысяч.
Среди российских мегаполисов самые высокие запросы — у москвичей (295 тысяч рублей в месяц). На втором месте Санкт-Петербург (282 тысячи), замыкает тройку Владивосток (279 тысяч).