Малым предпринимателям Хабаровского края вернули 54 миллиона рублей за год

В Хабаровском крае малому бизнесу за прошлый год вернули, списали и отстояли больше 54 миллионов рублей. Губернатор Дмитрий Демешин на рабочей встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Андреем Веретенниковым заслушал подробный доклад и остался в целом доволен, но дал понять, что резервы ещё есть.
Цифры говорят сами за себя. Бизнес стал чаще обращаться за правовой защитой: количество письменных жалоб выросло почти на треть — со 178 до 238. При этом устных консультаций стало меньше, а это значит, что предприниматели перешли от ситуативных вопросов к серьёзной системной работе. Эффективность подтянулась следом: если в 2024 году нарушенные права восстанавливали лишь в половине случаев, то по итогам 2025-го этот показатель достиг уже 70 процентов. А когда дело доходит до суда, юристы омбудсмена выигрывают 80 процентов процессов.
В сумму реальной помощи вошли отменённые или сниженные штрафы, возвращённое имущество, разблокированные счета и погашенные обязательства по госконтрактам. Чаще всего предприниматели просят помочь с развитием дела, разобраться в налоговых тонкостях и решить земельно-имущественные споры. Институт уполномоченного активно участвует в оценке регулирующего воздействия — за год рассмотрено 580 проектов нормативных актов, и в 94 процентах случаев замечания были учтены.
Губернатор дал работе положительную оценку, но тут же обозначил, что бизнес пока недостаточно высоко оценивает инвестиционный климат в регионе.
«Нужны новые формы и другой охват. И делать это надо не только по обращениям, а работать с конкретными органами исполнительной власти. Здесь вы можете быть более активными», — заявил Дмитрий Демешин.
Он также подчеркнул, что усиливать функцию защиты прав предпринимателей необходимо, и правительство края продолжит поддерживать инициативы бизнес-омбудсмена.