Малым предпринимателям Хабаровского края вернули 54 миллиона рублей за год

Цифры говорят сами за себя. Бизнес стал чаще обращаться за правовой защитой: количество письменных жалоб выросло почти на треть — со 178 до 238. При этом устных консультаций стало меньше, а это значит, что предприниматели перешли от ситуативных вопросов к серьёзной системной работе. Эффективность подтянулась следом: если в 2024 году нарушенные права восстанавливали лишь в половине случаев, то по итогам 2025-го этот показатель достиг уже 70 процентов. А когда дело доходит до суда, юристы омбудсмена выигрывают 80 процентов процессов.