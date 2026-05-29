Маршруты трех электричек сократили в Волгограде после атаки дронов 29 мая

С утра 29 мая после ночной массированной атаки БПЛА в Волгограде по техническим причинам сократили маршрут трех пригородных поездов. Речь идет о следующих до станции Шпалопропитка электричках, сообщили в ПривЖД.
Так, сокращенный маршрут ввели для поездов № 6301 Тракторная-Пассажирская — Южная; № 6306 Южная — Тракторная-Пассажирская и № 6310 Южная — Тракторная-Пассажирская.
Приволжская железная дорога принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Ночью Волгоград и Волжский пережили массированную атаку беспилотников на заводы и жилой сектор. Два человека погибли, один ранен. Повреждения получили заводы, пятиэтажка и детсад.
