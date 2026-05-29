В Прикамье энергетики за ночь сняли с ЛЭП более 350 упавших деревьев

Энергетики за ночь сняли с ЛЭП более 350 упавших деревьев из-за урагана, сообщили сайту perm.aif.ru в пресс-службе «Россети Урал».
Бригады осмотрели почти 600 километров воздушных линий, устранили около 100 обрывов проводов и сняли с опор более 350 упавших деревьев. Взамен повреждённых установили более 40 новых опор.
Сейчас в зоне особого внимания — Березниковский, Соликамский, Чусовской округа и север Коми-Пермяцкого округа. Там работают больше 200 специалистов из всех филиалов компании.
Информацию о перебоях с электричеством можно узнать по телефону 8−800−220−0−220 (звонок бесплатный) или по короткому номеру 220.
Ранее стало известно, что к утру 29 мая электроснабжение вернулось к 60% потребителей.