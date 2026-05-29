Помочь родителям с организацией выпускного предложили мошенники

Праздничный вечер «под ключ» грозит потерей денег.

Источник: Хабаровский край сегодня

Выпускные вечера в российских школах планируется провести 27 июня, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». Однако готовиться к ним школьники и их родители начинают задолго до этой даты: подбирают образ, ищут место проведения торжества, ведущих, фотографов и прочее.

Избавить россиян от многих таких организационных моментов предложили мошенники, разработав схему обмана, касающуюся выпускных мероприятий «под ключ».

— Центр цифровой экспертизы Роскачества фиксирует новую волну мошеннических схем, нацеленных на родителей выпускников. Злоумышленники предлагают организовать праздник «под ключ» со скидкой до 50%, берут предоплату и исчезают, — отмечают в данной организации.

Объявления появляются в тематических группах или чатах. Мошенники предлагают и праздничное меню, и ведущего, и фотографа, и шоу-программу. Все по низкой цене, но скидка якобы действовать будет недолго, поэтому родителям рекомендуется внести предоплату в срочном порядке.

— Родители переводят предоплату — от нескольких десятков до сотен тысяч рублей. Но сразу после поступления денег аферисты перестают выходить на связь, блокируют чаты и удаляют объявления, — отмечают эксперты и советуют не переводить деньги без договора, сравнивать цены, искать отзывы и уточнять контакты для того, чтобы избежать обмана.