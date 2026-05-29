Жители Енисейска добилась капремонта разбитых дорог в военном городке

В Енисейске начали решать многолетнюю проблему с состоянием дорог в военном городке. После вмешательства прокуратуры муниципалитет заключил контракт на капитальный ремонт.
О плохом состоянии дорог жители рассказали прокурору Красноярского края Роману Тютюнику во время личного приема граждан в марте 2025 года. По словам людей, на отдельных участках практически отсутствовал асфальт, а проезжая часть была покрыта ямами и выбоинами.
После обращения прокуратура организовала проверку соблюдения требований безопасности дорожного движения на территории военного городка.
«Проверка подтвердила: нарушения действительно есть, и серьезные. По сути, дорожное полотно там давно требовало не косметического ремонта, а полноценного восстановления», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Прокуратура внесла представление в адрес администрации, однако оперативно приступить к ремонту не удалось из-за отсутствия финансирования. Тогда ведомство обратилось в суд с иском о проведении капитального ремонта дорог.
Суд поддержал требования прокуратуры. В настоящее время муниципальный округ уже заключил контракт на проведение капитального ремонта. Завершить работы подрядчик должен до 31 июля 2026 года.
Исполнение решения остается на контроле прокуратуры.
