В Перми на Троицу введут временные остановки общественного транспорта

Православные Прикамья встретят Троицкую родительскую субботу и праздник Святой Троицы (пятидесятница). Городские власти 30 и 31 мая введут временные остановки по пути следования нескольких автобусных маршрутов.
На выходные выпадут дни всеобщего поминовения усопших. По традиции, часть жителей Перми посетит кладбища города.
Автобусы маршрутов № 1, № 5, № 8, № 13, № 14, № 33, № 61 и № 75 будут останавливаться у южного кладбища; № 22, № 23, № 32 и № 58 — вблизи кладбища «Банная гора». На маршруте № 46 увеличат количество рейсов.
Среди других изменений — перенос с 29 мая трамвайных остановок на ул. Борчанинова в Перми. Это связано с капитальным ремонтом улицы.