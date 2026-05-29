Новый сезон детской железной дороги откроется в Хабаровске 31 мая

Движение на детской железной дороге в сезоне 2026 года начнется 31 мая, сообщает пресс-служба ДВЖД.
«Ждем юных и взрослых пассажиров», — говорится в сообщении.
Детская железная дорога работает все дни, кроме понедельника и вторника. Первый рейс отправляется в 09:30, последний — в 17:30. Обслуживают пассажиров ребята, которые проходят обучение на детской железной дороге.
Дальневосточная детская железная дорога в Хабаровске — это подразделение большой магистрали, настоящее железнодорожное предприятие со станциями, вокзалами, поездами, устройствами автоматики и связи, и вместе с тем — это учреждение дополнительного образования и профессиональной подготовки детей.
Курс обучения юных железнодорожников составляет семь лет, зимой теоретический курс, в летний период — практический. Возможность круглогодичного обучения связана с наличием спального корпуса для учащихся муниципальных школ БАМа и школ-интернатов, расположенных на полигоне Дальневосточной железной дороги для прохождения производственной практики и профнедель.
Напомним, дорога открылась в 1958 году. Первый маршрут протяжённостью 600 метров проходил по кольцевому пути. Сейчас её протяжённость составляет 2,5 километра, имеется своя транспортная инфраструктура, две станции — «Пионерская» и «Юбилейная», а также две промежуточные платформы — «Совхозная» и «Озёрная». Время в пути между ними занимает 10 минут.
Через школу детской железной дороги за всю историю ее существования прошли более 45 тысяч учащихся.