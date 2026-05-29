Пьяный житель Дальнегорска напал на полицейского — дело в суде

Мужчина ударил участкового в грудь за просьбу показать документы.

Источник: PrimaMedia.ru

Прокуратура Партизанска утвердила обвинительное заключение жителю Дальнегорска, который в мае этого года напал на полицейского. Уголовное дело направлено в городской суд, мужчине грозит до пяти лет колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

«Мужчина стал высказывать в адрес участкового слова нецензурной брани и нанес ему удар рукой в область грудной клетки. Уголовное дело направлено в Партизанский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

По версии следствия, инцидент произошел 3 мая 2026 года. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставал к прохожим и нарушал общественный порядок. Неподалеку находился участковый уполномоченный полиции в форменной одежде. Он подошел к дебоширу, представился и попросил предъявить документы. В ответ мужчина начал нецензурно браниться, а затем ударил полицейского.

В отношении дальнегорца возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Спасли, а она в драку: жительницу Приморья осудили за два нападения на полицейских.

45-летняя женщина получила 2,5 года условно и обязательное лечение у психиатра за нападения на стражей порядка.

Напомним, что недавно Ханкайский районный суд Приморского края вынес приговор 45-летней жительнице села Камень-Рыболов, которая дважды за лето 2025 года напала на сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Оба раза женщина была пьяна и нуждалась в помощи, но вместо благодарности осыпала стражей порядка оскорблениями и пускала в ход кулаки и сумку.