Пьяный житель Дальнегорска напал на полицейского — дело в суде

Прокуратура Партизанска утвердила обвинительное заключение жителю Дальнегорска, который в мае этого года напал на полицейского. Уголовное дело направлено в городской суд, мужчине грозит до пяти лет колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Мужчина стал высказывать в адрес участкового слова нецензурной брани и нанес ему удар рукой в область грудной клетки. Уголовное дело направлено в Партизанский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.
По версии следствия, инцидент произошел 3 мая 2026 года. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, приставал к прохожим и нарушал общественный порядок. Неподалеку находился участковый уполномоченный полиции в форменной одежде. Он подошел к дебоширу, представился и попросил предъявить документы. В ответ мужчина начал нецензурно браниться, а затем ударил полицейского.
В отношении дальнегорца возбуждено дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, что недавно Ханкайский районный суд Приморского края вынес приговор 45-летней жительнице села Камень-Рыболов, которая дважды за лето 2025 года напала на сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей. Оба раза женщина была пьяна и нуждалась в помощи, но вместо благодарности осыпала стражей порядка оскорблениями и пускала в ход кулаки и сумку.