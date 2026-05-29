Омский психиатр развенчала миф о сигарете как «спасении от тревоги»

Врач-психиатр КПБ им. Н. Н. Солодникова Ольга Красова развенчала миф о «спасительном» дыме сигареты. По её словам, выкуренная сигарета действительно может вызвать кратковременное ощущение спокойствия, но это лишь иллюзия. На самом деле человек пытается «заглушить» симптом тревоги, усугубляя её причину.
Никотин вызывает быстрый выброс дофамина — нейромедиатора, связанного с удовольствием. Мозг получает ложный сигнал: «угроза миновала». Эффект длится всего несколько минут. После его окончания учащается сердцебиение, повышается давление, возвращаются раздражительность и тревога. Формируется порочный круг: для снятия дискомфорта человек снова тянется к сигарете, что создаёт двойную зависимость — химическую и поведенческую.
Хроническое курение нарушает баланс нейромедиаторов в мозге, таких как серотонин, дофамин и ГАМК, отвечающих за настроение и эмоциональную стабильность. Тревожность становится постоянным состоянием, а для её купирования требуется всё больше сигарет. Это может привести к развитию или усилению тревожных расстройств.
Красова подчёркивает, что сигарета не решает проблему, а лишь временно маскирует её. Настоящая работа с тревогой заключается в выявлении её причин и освоении здоровых способов саморегуляции под наблюдением специалиста. Это могут быть техники дыхания и релаксации, физическая активность, работа с психологом или психотерапевтом, а при необходимости — медикаментозная поддержка, подобранная врачом-психиатром.
Отказ от курения помогает не только физическому здоровью, но и эмоциональной стабильности. Специалист рекомендует не стесняться обращаться за помощью, если тревога становится трудноуправляемой, ведь это забота о себе, а не повод для стыда.