Женщина и пятеро детей пострадали при опрокидывании «Лексуса» под Волгоградом

Страшное ДТП в Волгоградской области: женщина и пятеро детей пострадали, перевернувшись на внедорожнике на трассе Волгоград — Сызрань. Это произошло 28 мая 2026 года в 11.35 на 602-м километре трассы ФАД Р-228. 35-летняя автолюбительница не справилась с управлением и съехала в правый кювет по ходу движения, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.