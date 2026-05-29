40 часов работ не помогли: в Балтийске мать начала платить алименты сыну только после уголовного дела

23-летняя девушка задолжала ребёнку 200 тысяч рублей.

В Балтийске 23-летняя местная жительница начала платить алименты сыну лишь после возбуждения уголовного дела. Об этом пресс-служба регионального УФССП пишет в пятницу, 29 мая.

Ребёнок 2021 года рождения живёт с отцом. Суд обязал мать перечислять деньги на его содержание, однако девушка уклонялась от выплат и накопила долг в 200 тысяч рублей. Сначала жительницу области привлекли к административной ответственности: она отбыла 40 часов обязательных работ, но платить алименты так и не начала.

Деньги начали поступать только после возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Жительница Балтийска устроилась на работу, стала получать стабильный доход и уже два месяца перечисляет нужные суммы, постепенно закрывая долг.

В Калининграде бизнесмен превратился в крупного должника по алиментам после того, как приставы нашли у него дополнительные доходы.

