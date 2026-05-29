Житель Омска возмутился из-за порчи тротуара грузовиками интернет-магазина

В паблике омского активиста Вячеслава Ходарина «Омский дозор» во «ВКонтакте» вышел пост с негодованием жителя города из-за порчи тротуара грузовиками. Он рассказал, что претензии у него к ПВЗ интернет-магазина Lamoda.
«Красный путь, 22. Каждый день разгрузка товара. Заезжают прямо на новый, только что отремонтированный тротуар. Продавливают плиту, а потом сами удивляемся, почему у нас в таком состоянии тротуары и дороги», — написал он.
Омич апеллировал в посте к разным органам власти, но интересно, что по самой теме в комментариях эти органы власти ему не ответили, принять меры не обещали. Там же один из рядовых пользователей сети в ответ посетовал, что закон тут ничем не нарушают.
