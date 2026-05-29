Более 2,5 тысячи красноярских детей получают продукцию «Молочной кухни»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице прошла очередная проверка качества продукции «Молочной кухни», предназначенной для детей от 8 месяцев до 3 лет.
Специалисты оценили состав продукции и сроки годности. Все товары соответствовали установленным нормам.
Напомним, воспользоваться «Молочной кухней» могут зарегистрированные в Красноярске многодетные и малоимущие семьи, семьи участников СВО, семьи с детьми-инвалидами, семьи в социально опасном положении, а также одинокие матери, воспитывающие первенцев. Сейчас молочную продукцию еженедельно получают более 2,5 тысячи детей.
В набор входят два кисломолочных продукта, два йогурта разных вкусов и упаковка творога. Продукцию выдают раз в неделю.
«У нас изначально требования к производителю были очень жёсткие, так как эта продукция предназначена для детского питания. Она должна соответствовать всем стандартам, СанПиНам, без ГМО», — говорит Татьяна Ефимович, руководитель МКУ «Центра предоставления мер социальной поддержки жителям города Красноярска».
Оформить получение молочной продукции можно через МКУ «Центр предоставления мер социальной поддержки жителям Красноярска», сообщает мэрия. Консультации доступны по телефонам горячей линии: 226−15−44 и 225−15−59.