Житель Гусева получил 4 года колонии за выстрел из пневматического пистолета в глаз знакомого

Источник: Янтарный край

В Калининградской области прокуратура Гусева поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Он признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, — пункт «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ.

Как установлено в суде, инцидент произошёл 10 января 2026 года в квартире на улице Октябрьской в Гусеве. Подсудимый, находясь в гостях у своего 29-летнего знакомого, в ходе возникшего конфликта выстрелил в него из пневматического пистолета. В результате потерпевший получил тяжёлую травму глаза.

С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшего взыскана компенсация морального вреда в размере 400 тысяч рублей.