В Кольцово прошло техобслуживание самолета, захваченного в Афганистане в 90-х

Члены экипажа находились в плену в тяжелейших условиях 378 дней, побег удалось организовать благодаря редким встречам с представителями российских властей. Экипаж смог убедить талибов в том, что ценный самолет требует периодического технического обслуживания — этим члены экипажа периодически под конвоем занимались сами. На том же самолете 16 августа 1996 года российские летчики во главе с командиром корабля Владимиром Шарпатовым совершили побег из Кандагара в ОАЭ, а потом благополучно вернулись в Россию.