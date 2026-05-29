Сильная вспышка произошла на Солнце

Ученые зафиксировали это явление — впервые после недельного перерыва — утром в пятницу.
«29 мая в 10:22 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4455 (N13E66) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 24 минуты», — говорится в сообщении.
В последний раз сильная вспышка класса М2.4 произошла 22 мая и сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли.
В последнее время ученые в основном отмечали активность на обратной от Земли стороне Солнца, где за две недели произошло уже четыре вспышки высшего балла X.
Специалисты также сообщали, что магнитных бурь на Земле до конца мая не ожидается.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А (минимальный), и далее по возрастанию — В, С, М и Х.