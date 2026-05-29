Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сильная вспышка произошла на Солнце

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце, об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Сейчас в Ричмонде: +16° 3 м/с 68% 759 мм рт. ст. +18°
Источник: AP

Ученые зафиксировали это явление — впервые после недельного перерыва — утром в пятницу.

«29 мая в 10:22 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4455 (N13E66) зарегистрирована вспышка M1.2 продолжительностью 24 минуты», — говорится в сообщении.

В последний раз сильная вспышка класса М2.4 произошла 22 мая и сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли.

В последнее время ученые в основном отмечали активность на обратной от Земли стороне Солнца, где за две недели произошло уже четыре вспышки высшего балла X.

Специалисты также сообщали, что магнитных бурь на Земле до конца мая не ожидается.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А (минимальный), и далее по возрастанию — В, С, М и Х.