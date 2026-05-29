Нападающего омского «Авангарда» обменяют в «Шанхай Дрэгонс»

Добавим, в КХЛ Котляревский успел побывать в командах «Салават Юлаев», «Спартак», «Адмирал», ХК «Сочи». В 2022 году заключил контракт с «Трактором», но в конце 2024-го был обменян в «Северсталь». В прошлое межсезонье нападающий подписал трехлетний контракт с «Авангардом».