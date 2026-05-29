Нападающего омского «Авангарда» обменяют в «Шанхай Дрэгонс»

Как заявляется в канале «Трансферы КХЛ | Хоккей», хоккеист будет обменян в «Шанхай Дрэгонс».
«Нападающий “Авангарда” Михаил Котляревский будет обменян в “Шанхай Дрэгонс” на денежную компенсацию», — говорится в сообщении от пятницы, 29 мая 2026 года.
Как отмечалось ранее, контракт 29-летнего хоккеиста с омским клубом действует до 2028 года. Однако, по словам генерального менеджера клуба Алексея Сопина, он сам после плей-офф выразил желание перейти в другую команду, поэтому шел поиск вариантов обмена.
Добавим, в КХЛ Котляревский успел побывать в командах «Салават Юлаев», «Спартак», «Адмирал», ХК «Сочи». В 2022 году заключил контракт с «Трактором», но в конце 2024-го был обменян в «Северсталь». В прошлое межсезонье нападающий подписал трехлетний контракт с «Авангардом».