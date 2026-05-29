В Свердловской области для гостей из Китая запустят туристический маршрут

В Свердловской области для гостей из Китая запустят новый туристический маршрут — он объединит Урал и Арктику. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Свердловская и Мурманская области договорились о привлечении китайских туристов на первой рабочей встрече делегаций. Мероприятие состоялось в Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине.