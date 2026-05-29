Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Свердловской области для гостей из Китая запустят туристический маршрут

В Свердловской области запустят новый туристический маршрут для гостей из Китая.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области для гостей из Китая запустят новый туристический маршрут — он объединит Урал и Арктику. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Свердловская и Мурманская области договорились о привлечении китайских туристов на первой рабочей встрече делегаций. Мероприятие состоялось в Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине.

Предварительно, турмашрут займет семь дней, четыре из которых туристы из Харбина проведут в Екатеринбурге, и три — в Мурманске.

— Важным факторам развития экспорта туристических услуг являются многолетние партнерские связи между Свердловской областью и провинцией Хэйлунцзян, на протяжении 10 лет совместно проводящими Российско-Китайское ЭКСПО, а также побратимские отношения между Мурманском и Харбином, — сообщил замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Обсуждение туристического сотрудничества продолжат на международном туристическом форуме «Путешествуй» в Москве, который пройдет в июне.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше