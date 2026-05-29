«Легкость миграции на российские ИТ-решения зависит от контакта с заказчиком»

— Сейчас при импортозамещении компании смотрят на две вещи: как новая программа интегрируется в их старую инфраструктуру и на безопасность. Это главное. Раньше один вендор мог закрыть все потребности бизнеса и офисные пакеты, и операционные системы, и ERP, и почту. Сегодня российский ИТ-рынок неоднороден, в поисках лучших решений компании часто работают с несколькими поставщиками. Именно от качества взаимодействия с каждым из них зависит непрерывность работы компании.