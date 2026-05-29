Детские сады в Бодайбо с 1 июня заработают в обычном режиме

Пробы воды в учреждениях признали безопасными для детей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С 1 июня дошкольные учреждения Бодайбо начнут функционировать без ограничений. К такому решению пришли после того, как Центр гигиены и эпидемиологии по Иркутской области изучил качество воды в городе. Результаты анализов показали: вода в детских садах полностью безопасна и отвечает всем санитарным нормам.

Первого числа приём детей организуют медицинские сотрудники прямо на месте. Время утреннего осмотра — с 7:30 до 8:15. Если ребёнок не появился в учреждении 1 июня или пришёл позже установленного времени, допустить его в группу смогут только после визита в детскую поликлинику.

— Вода в детских образовательных организациях соответствует нормативным требованиям. С 1 июня детские сады города возобновляют свою работу в штатном режиме, — сообщили в администрации города Бодайбо и района.

