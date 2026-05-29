В двух селах Иланско-Нижнеингашского МО отремонтируют около 16 километров водопровода

На следующей неделе в селах Новониколаевка и Южно-Александровка Иланско-Нижнеингашского муниципального округа начнутся работы по ремонту водопроводных сетей. Соответствующие договоры с подрядчиками уже подписаны. Работы будут проводиться в рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В частности, в Южно-Александровке планируется заменить примерно 6,5 километров старых трубопроводов из стали и чугуна новыми современными полиэтиленовыми трубами диаметром 110 миллиметров. Новое водоснабжение охватит улицы Советская, Озерная, Механизаторская, Школьная, Колхозная, Олимпийская, Новая и Набережная. Помимо замены магистральных линий, также будет выполнено обновление 42 смотровых колодцев, обеспечивающих доступ к инженерным коммуникациям для дальнейшего обслуживания системы водоснабжения. В Новониколаевке приступают к реконструкции свыше 9,2 километров устаревшего металлического водопровода, заменяя старые трубы новыми — из полиэтилена диаметрами 160 и 110 миллиметров. Ремонт затронет улицы Спортивную, Молодежную, Куйбышева, Полевую, Школьную, Зеленую, Лесную, имени А. Комарова, площадь 50-летия ВЛКСМ, Новую, Советскую, Пойменскую, Набережную, а также проезды Новый и Второй. Водопроводное хозяйство здесь не модернизировалось последние четыре десятилетия. Завершение капитального ремонта существенно снизит риск возникновения чрезвычайных происшествий и повысит надежность работы коммунальных сетей. Напомним, в рамках реализации нацпроекта ремонт объектов водоснабжения в этом году пройдет в городах Уяр, Норильск, поселке Подгорный ЗАТО Железногорск и поселке Солонцы.