Ростовская область установила границы с ДНР и ЛНР

Законодательное Собрание Ростовской области утвердило два закона, закрепляющих соглашения с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой о местоположении общей границы. Документы были подписаны ещё в апреле и теперь официально зафиксированы — это позволит упорядочить земельные и имущественные отношения на приграничных территориях.
Регион ранее уже завершил оформление аналогичных соглашений со всеми соседними субъектами РФ: Краснодарским и Ставропольским краями, Волгоградской и Воронежской областями, а также Республикой Калмыкия.