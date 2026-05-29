Ростовская область установила границы с ДНР и ЛНР

Законодательное Собрание Ростовской области утвердило два закона, закрепляющих соглашения с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой о местоположении общей границы. Документы были подписаны ещё в апреле и теперь официально зафиксированы — это позволит упорядочить земельные и имущественные отношения на приграничных территориях.