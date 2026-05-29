ФК «Торпедо» расторгнет контракт с Кириллом Гоцуком

Metaratings.ru сообщает, что московский клуб «Торпедо» планирует прекратить сотрудничество с центральным защитником Кириллом Гоцуком. Действующий контракт игрока рассчитан ещё на один сезон, но руководство команды приняло решение о его расторжении.
В случае расторжения контракта футболист получит неустойку, которая составляет три месячных оклада Гоцука. Отмечается, что инициатива о расторжении исходит от высшего руководства «Торпедо», а новый главный тренер команды, Александр Сторожук, не является автором этого решения.
Кирилл Гоцук присоединился к «Торпедо» в зимнее трансферное окно 2026 года по приглашению Олега Кононова, который тогда занимал пост главного тренера команды. В весенней части текущего сезона Гоцук принял участие в 12 официальных матчах за «Торпедо» и отметился одной результативной передачей.
Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, защитник Кирилл Гоцук, прошедший с нашим клубом путь от первой лиги до РПЛ, покинул «Пари НН» в июне 2025 года в связи с окончанием контракта. В июле он подписал контракт с турецким клубом «Серикспор», который за несколько дней до этого возглавил Сергей Юран. Однако в конце октября главный тренер покинул свой пост, а вслед за ним, в декабре, ушёл и Гоцук: он получил предложение от «Торпедо».