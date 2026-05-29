ФК «Торпедо» расторгнет контракт с Кириллом Гоцуком

Как ранее сообщалось на сайте Pravda-nn.ru, защитник Кирилл Гоцук, прошедший с нашим клубом путь от первой лиги до РПЛ, покинул «Пари НН» в июне 2025 года в связи с окончанием контракта. В июле он подписал контракт с турецким клубом «Серикспор», который за несколько дней до этого возглавил Сергей Юран. Однако в конце октября главный тренер покинул свой пост, а вслед за ним, в декабре, ушёл и Гоцук: он получил предложение от «Торпедо».