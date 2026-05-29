В Калининградской области приняли закон «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании»

Законодательное собрание приняло закон «О патриотическом и духовно-нравственном воспитании граждан в Калининградской области». Соответствующий документ за подписью губернатора Алексея Беспрозванных размещен на портале официально опубликованных правовых актов.
Закон регулирует отношения в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания в целях «формирования чувства любви к семье, уважения к Отечеству, гордости за свою страну, мировоззрения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, уважения к культурному и историческому прошлому своей страны, обеспечения преемственности поколений, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России и Калининградской области».
Основными направлениями выступают реализация нацпроектов и госпрограмм, создание условий для воспитания и развития молодежи, «обладающей устойчивой системой нравственных и гражданских ценностей, гуманистическим мировоззрением, знающей культурное, историческое, национальное наследие своей Родины и уважающей его многообразие, работающей над своим личностным и профессиональным развитием». Кроме того, в число направлений входят сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, размещение социальной рекламы, проведение патриотических мероприятий, привлечение ветеранских организаций к работе с молодежью и т.д.
Среди прочих направлений называются обеспечение условий для реализации на территории Калининградской области Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также содействие развитию спорта высших достижений как элемента героико-патриотического воспитания молодежи, формирования лидерских качеств, мужества, настойчивости в достижении цели и т.д.
Финансирование расходов осуществляется за счет средств областного бюджета. Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Напомним, в пояснительной записке к проекту закона говорилось, что «исторически сложившееся эксклавное положение Калининградской области является особенной характеристикой нашего региона. Патриотическое воспитание в Калининградской области должно учитывать эти особенности с целью формирования российской идентичности у жителей Калининградской области, особенно среди подрастающего поколения».
Принятие закона, как полагают его авторы, должно «обеспечить целенаправленное формирование у граждан активной гражданской позиции; будет способствовать включению граждан в решение общегосударственных задач, сохранению исторической памяти и противодействию искажения исторических фактов, укреплению авторитета института семьи и традиционных ценностей».