Рецепты из черемши. Сибирский песто, крем-суп и заморозка — вкусно и просто

В самом разгаре сезон целебной и пахучей черемши, которую в Сибири и на дальнем Востоке ласково зовут колбой, а ботаники — «медвежьим луком». Откуда хищное прозвище? Считается, что травянистое растение со вкусом лука и чеснока одновременно просыпается из-под снега, прямо как косолапые после зимней спячки. И якобы мишки первым делом отыскивают эту зелень, чтобы восстановить силы.

Не стоит отставать от хозяев тайги: несколько пучков яркой, сочной черемши, принесённых с рынка или привезённых из леса, способны превратить обычный обед в настоящий витаминный праздник. Cобрали на krsk.aif.ru пять проверенных блюд, где каждый ингредиент выверен до грамма, чтобы даже начинающая хозяйка чувствовала себя уверенно.

Салат «Пробуждение» с черемшой, редисом и яйцом.

Порадуйте гостей вкусным, свежим и хрустящим салатом.

Ингредиенты:

Черемша (листья и сочные стебли) — 150 г.

Яйца куриные — 2 шт.

Редис — 100 г (примерно 5−6 штук среднего размера).

Сметана 20% — 2 ст. ложки (30 г).

Соль, свежемолотый чёрный перец — по вкусу.

Яйца отварить вкрутую, очистить и порубить. Черемшу тщательно промыть, обсушить на полотенце и нарезать поперёк тонкими полосками. В блюдо идут и нежные листья, и хрустящие черешки. Редис нашинковать тонкими полукружиями.

В миске соедините все компоненты, добавьте сметану, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу же. Салат не терпит ожидания, его прелесть в мгновенной свежести и сочности.

Жаркое с черемшой в духовке.

Черемша добавит пикантности такому привычному блюду, как жаркое.

Ингредиенты:

Свинина (мякоть, нежирная часть) — 400 г.

Картофель — 400 г.

Черемша — 100 г.

Яйца куриные — 2 шт.

Сливки 20% — 100 мл.

Масло растительное для обжарки — 2 ст. ложки.

Соль, чёрный перец — по вкусу.

Мясо и картофель нарежьте кубиками со стороной 3 см. На сковороде разогрейте масло и на сильном огне обжарьте свинину до румяной корочки.

Затем добавьте картофель, готовьте на слабом огне ещё 10 минут, помешивая. Переложите всё в форму для запекания, чуть присолите и поперчите. Отдельно взбейте яйца со сливками и щепоткой соли, залейте мясо с картофелем. Отправьте в разогретую до 180  духовку на 25 минут.

Нарежьте черемшу. За 5 минут до окончания приготовления щедро посыпьте блюдо зеленью, слегка утапливая её в заливке. За эти минуты черемша отдаст свой аромат, оставшись живой.

Песто из черемши с кедровыми орехами.

Из черемши можно сделать даже соус! Итальянский, но при этом с сибирским характером.

Ингредиенты:

Черемша — 100 г.

Кедровые орехи (можно заменить грецкими, но кедровые дают истинно таёжный акцент) — 50 г.

Твёрдый сыр (типа пармезан или «Алтайский») — 50 г.

Оливковое масло extra virgin — 60 мл.

Соль — ½ ч. ложки.

Промытую и обсушенную черемшу крупно нарежьте. Кедровые орешки обжарьте на сухой сковороде — так аромат раскроется полнее.

Сыр натрите на мелкой тёрке.

Сложите в чашу блендера зелень, орехи и сыр, влейте масло, добавьте соль. Взбивайте на импульсном режиме до консистенции пасты. Можно сделать полностью гладкую эмульсию, а можно оставить мелкие кусочки.

Такое песто хранится в холодильнике до недели и отлично дополняет пасту, запечённую рыбу или просто намазывается на бородинский хлеб.

Весенний крем-суп из картофеля и черемши.

Такой лёгкий и при этом невероятно вкусный суп можно приготовить на скорую руку. Порадуйте им домашних и себя.

Ингредиенты:

Лук репчатый — 1 средняя головка (около 80 г).

Картофель — 300 г (2−3 клубня).

Бульон овощной или куриный — 1 л.

Масло раст. 1 ст. л.

Черемша — 150 г.

Сметана для подачи — 20 г.

Соль, белый молотый перец — по вкусу.

Лук мелко порубите. В кастрюле разогрейте немного масла и пассеруйте лук до прозрачности. Картофель очистите, нарежьте некрупными кубиками, добавьте к луку и залейте горячим бульоном. Варите до полной мягкости картофеля — около 15 минут после закипания.

Снимите кастрюлю с огня.

Черемшу промойте, нарежьте и отправьте в суп. Дайте настояться 10 минут. Так зелень дойдёт, сохранив максимум витаминов. Затем пробейте массу блендером до состояния нежного крема. Приправьте солью и белым перцем, разлейте по тарелкам и подавайте с ложкой сметаны и сухариками.

Заготовка черемши на зиму.

Самый бережный способ сохранить медвежий лук до зимы — заморозка. С этим справится даже новичок!

Ингредиенты:

Черемша свежая — для заморозки произвольное количество (удобно порциями по 150−200 г); для засолки — 500 г.

Соль каменная (не йодированная) — 30 г (2 ст. ложки с горкой).

Отберите листья и стебли, вымойте, тщательно обсушите, нарежьте и расфасуйте по пакетам небольшими порциями.

Для сухой засолки на 500 г зелени возьмите 30 г соли. Черемшу промойте и нарежьте, сложите в миску, пересыпьте солью и хорошо перетрите руками, чтобы зелень дала сок. Плотно уложите в стерильную банку, закройте крышкой и храните в холодильнике. Такая заготовка станет пикантной добавкой к супам и мясным блюдам.

Напомним, ранее мы делились рецептами окрошки — с мясом, рыбой и курицей.