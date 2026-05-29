Рецепты из черемши. Сибирский песто, крем-суп и заморозка — вкусно и просто

В самом разгаре сезон целебной и пахучей черемши, которую в Сибири и на дальнем Востоке ласково зовут колбой, а ботаники — «медвежьим луком». Откуда хищное прозвище? Считается, что травянистое растение со вкусом лука и чеснока одновременно просыпается из-под снега, прямо как косолапые после зимней спячки. И якобы мишки первым делом отыскивают эту зелень, чтобы восстановить силы.