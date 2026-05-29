Хабаровские многоэтажки проверили после капремонта

Гарантия на все выполненные работы составляет пять лет. Если за это время проявится дефект, жильцам нужно сначала обратиться в управляющую организацию и к региональному оператору — Фонду капремонта. Если реакции не последует, подключается главное управление, которое проконтролирует действия оператора. А сама очерёдность капремонта зависит от даты подачи заявки собственниками. Так что тем, кто хочет, чтобы их дом подошёл быстрее, стоит начинать с управляющей организации или напрямую с Фонда.