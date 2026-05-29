Хабаровские многоэтажки проверили после капремонта

В Хабаровске проверили, как подрядчики отремонтировали четыре многоквартирных дома, и остались довольны качеством. Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования вместе с общественным советом, Фондом капремонта и управляющими организациями обследовало крыши, фасады и инженерные системы. По итогам комиссия подтвердила высокий уровень строительно-монтажных работ.
На улице Краснореченской, 7, частично заменили стропильную систему, полностью обновили кровельное покрытие, привели в порядок вентиляцию и водостоки. Те же виды работ выполнили в доме № 66 на улице Союзной. На улице Королёва, 6, пошли дальше — там переустроили крышу, превратив плоскую конструкцию в скатную, что для хабаровского климата куда практичнее. А на Краснореченской, 40, сейчас кипит ремонт фасада: заменили межпанельные швы, покрасили стены, отремонтировали отмостки и водосточную систему. Этот объект планируют полностью завершить до конца лета.
Программа капитального ремонта в крае набирает обороты. Только в 2025 году строительно-монтажные работы провели в 267 многоэтажках региона, 130 из которых находятся в Хабаровске. На 2026 год запланированы работы в 85 домах и разработка проектно-сметной документации ещё для 141 объекта. В приоритете — лифты, кровли, фасады и инженерные сети.
Гарантия на все выполненные работы составляет пять лет. Если за это время проявится дефект, жильцам нужно сначала обратиться в управляющую организацию и к региональному оператору — Фонду капремонта. Если реакции не последует, подключается главное управление, которое проконтролирует действия оператора. А сама очерёдность капремонта зависит от даты подачи заявки собственниками. Так что тем, кто хочет, чтобы их дом подошёл быстрее, стоит начинать с управляющей организации или напрямую с Фонда.