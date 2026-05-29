У нижегородского предпринимателя изъяли 50 тысяч пачек табака без маркировки

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции пресекли деятельность местного жителя по продаже немаркированной табачной продукции и изъяли у него почти 50 тыс. пачек общей стоимостью более 7,5 млн руб. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.