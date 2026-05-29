В Сириусе разработали наноплатформы для диагностики и лечения онкозаболеваний

Отмечается, что специалисты работали с платформами на основе альбуминового носителя, загруженного полупроводниковыми квантовыми точками AgInS. Эти частицы размером всего 24 нанометра обладают яркой флуоресценцией в инфракрасном диапазоне, что позволяет использовать их для «подсветки» опухолевых клеток при диагностике. Предполагалось, что генерируемые ими активные формы кислорода смогут напрямую убивать раковые клетки за счет окислительного стресса. Однако в ходе экспериментов выяснилось, что против опухолевых клеток этот механизм неэффективен, при этом наночастицы продемонстрировали ярко выраженное антибактериальное действие. Этот результат показал, что одни и те же наночастицы могут быть полезны в разных областях медицины. Теперь часть дальнейших исследований будет переориентирована на поиск их применения против бактериальных инфекций.