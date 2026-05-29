Почерк под диктовку поможет выявить деменцию

Однако работает это не во всех случаях.

Источник: Om1 Омск

Ученые из Португалии выяснили, что особенности почерка могут помочь выявлять деменцию на ранних стадиях. Исследование показало, что когнитивные нарушения отражаются на том, как человек пишет от руки.

В эксперименте приняли участие 58 пожилых добровольцев. Они выполняли различные письменные задания с помощью специальной ручки и графического планшета. Участникам предлагали рисовать линии и точки, переписывать текст, а также писать под диктовку.

Как оказалось, при выполнении простых упражнений существенных различий между здоровыми людьми и участниками с когнитивными нарушениями не наблюдалось. Однако задания под диктовку позволили выявить характерные изменения.

У людей с начальными признаками деменции исследователи зафиксировали более медленное начало письма, изменения в структуре штрихов и увеличение времени выполнения задания.

По мнению авторов работы, такие особенности связаны с тем, что ухудшение когнитивных функций влияет на способность мозга планировать и контролировать движения руки. Письмо под диктовку требует одновременной работы памяти, внимания, слухового восприятия и моторики, поэтому изменения становятся более заметными.

Исследователи подчёркивают, что для окончательного подтверждения эффективности метода необходимы более масштабные исследования. Тем не менее результаты показывают, что обычное письменное задание в будущем может стать простым и доступным способом раннего выявления деменции в поликлиниках и кабинетах врачей, сообщает Сибдепо.