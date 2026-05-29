Почерк под диктовку поможет выявить деменцию

Ученые из Португалии выяснили, что особенности почерка могут помочь выявлять деменцию на ранних стадиях. Исследование показало, что когнитивные нарушения отражаются на том, как человек пишет от руки.
В эксперименте приняли участие 58 пожилых добровольцев. Они выполняли различные письменные задания с помощью специальной ручки и графического планшета. Участникам предлагали рисовать линии и точки, переписывать текст, а также писать под диктовку.
Как оказалось, при выполнении простых упражнений существенных различий между здоровыми людьми и участниками с когнитивными нарушениями не наблюдалось. Однако задания под диктовку позволили выявить характерные изменения.
У людей с начальными признаками деменции исследователи зафиксировали более медленное начало письма, изменения в структуре штрихов и увеличение времени выполнения задания.
По мнению авторов работы, такие особенности связаны с тем, что ухудшение когнитивных функций влияет на способность мозга планировать и контролировать движения руки. Письмо под диктовку требует одновременной работы памяти, внимания, слухового восприятия и моторики, поэтому изменения становятся более заметными.
Исследователи подчёркивают, что для окончательного подтверждения эффективности метода необходимы более масштабные исследования. Тем не менее результаты показывают, что обычное письменное задание в будущем может стать простым и доступным способом раннего выявления деменции в поликлиниках и кабинетах врачей, сообщает Сибдепо.