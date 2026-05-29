Во время марш-парада оркестров в Хабаровске, 31 мая, изменят схему движения транспорта

В Хабаровске 31 мая 2026 года с 14:00 до 17:45 на период проведения марш-парада духовых оркестров, ограничения движения всех видов транспорта по улицам Муравьева-Амурского, Карла Маркса (от улицы Шевченко до улицы Льва Толстого) и улицам, их пересекающим, будут временно изменены:
троллейбусные маршруты:
— маршруты № 1, 4, 9 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ленинградской до железнодорожного вокзала. В обратном направлении по улице Ленинградской на улицу Карла Маркса и по установленным маршрутам.
трамвайные маршруты:
— маршрут № 1 будет следовать по маршруту «Дальхимфарм — Индустриально-экономический колледж»;
— маршрут № 2 будет следовать по маршруту «Картонно-рубероидный завод — Индустриально-экономический колледж».
автобусные маршруты:
— маршрут № 1 Л с улицы Ленина будет следовать на улицу Запарина, Уссурийский бульвар, улицы Тургенева, Ленина, Ленинградскую до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута определить остановку для высадки и посадки пассажиров у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— маршрут № 1С с улицы Комсомольской будет следовать по Амурскому бульвару, улицам Запарина, Серышева, Ленинградской до железнодорожного вокзала. На период изменения маршрута определить остановку для высадки и посадки пассажиров у западной стороны железнодорожного вокзала напротив манежной стоянки легкового автотранспорта;
— маршруты № 8, 17, 49 будут следовать с улицы Калинина по Амурскому бульвару на улицы Запарина, Серышева до улицы Калинина и в обратном направлении по установленным маршрутам;
— маршрут № 10 с улицы Волочаевской будет следовать на улицы Ленина, Ленинградскую (через железнодорожный вокзал) на улицу Воронежскую и далее по установленному маршруту. В обратном направлении с улицы Воронежской будет следовать по улицам Ленинградской (через железнодорожный вокзал), Ленина до улицы Волочаевской и далее по установленному маршруту;
— маршруты № 14, 21, 82 в направлении центра города будут следовать с улицы Карла Маркса на улицы Московскую, Ким Ю Чена, Ленинградскую, через путепроводную развязку на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленным маршрутам;
— маршрут № 19 в направлении центра города будет следовать с улицы Карла Маркса по улицам Синельникова, Ким Ю Чена, Московскую, на улицу Карла Маркса и в обратном направлении по установленному маршруту;
— маршрут № 23 с улицы Комсомольской будет следовать по Амурскому бульвару на улицу Волочаевскую и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 29К с улицы Ленина будут следовать на улицы Ленинградскую, Синельникова, Карла Маркса и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 29П с улицы Карла Маркса будет следовать на улицы Ленинградскую, Ленина до улицы Волочаевской и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 34 от железнодорожного вокзала транспорт будет следовать по улице Ленинградской на улицу Ленина до улицы Калинина и далее по установленному маршруту. В обратном направлении: с улицы Запарина на улицы Ленина, Ленинградскую и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 52 будет следовать с улицы Ленина на улицы Ленинградскую (через железнодорожный вокзал), Серышева, Калинина по Амурскому бульвару до улицы Волочаевской и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 56 будет следовать с улицы Московской с левым поворотом на улицу Карла Маркса, через путепроводную развязку на улицу Ленинградскую и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 71 в направлении северной части города с улицы Запарина по улице Ленина будет следовать на улицу Ленинградскую (через железнодорожный вокзал) до улицы Воронежской и далее по установленному маршруту. В направлении Южного микрорайона — с улицы Воронежской по улице Ленинградской (через железнодорожный вокзал) на улицу Ленина до улицы Калинина и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 73 с улицы Запарина будет следовать с левым поворотом на Уссурийский бульвар, улицу Калинина до улицы Ленина и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 83 будет следовать с улицы Запарина с правым поворотом на улицу Ленина до улицы Дзержинского и далее по установленному маршруту;
— маршрут № 83П от улицы Ленинградской будет следовать по улице Ленина до улицы Калинина далее по установленному маршруту.
Движение всех видов транспорта будет осуществляться согласно указаниям сотрудников ДПС ГАИ.
Просьба жителям и гостям города при планировании поездок в центральную часть города учитывать информацию о движении транспорта в день проведения праздничного мероприятия.
Получить информацию о работе маршрутов можно у диспетчера МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.