Норматив стоимости «квадрата» жилья на 2027 год утвержден в Нижнем Новгороде

Норматив стоимости одного квадратного метра площади жилья в Нижнем Новгороде установлен на 2027 год в размере 135 032 рубля. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии.
Исходя из данного норматива, будет рассчитываться размер социальных выплат, которые получают молодые семьи на покупку или возведение жилья.
Ранее мы писали, что губернатор Глеб Никитин сравнил рост тарифов ЖКХ в Нижегородской области и других регионах. Ранее область занимала первые строчки среди субъектов ПФО по увеличению платы ЖКУ. Сейчас она опустилась на середину рейтинга.
Напомним, что 290 тысяч рублей переплаты за ЖКУ вернули нижегородцам с начала 2026 года.