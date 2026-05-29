Чернышенко: РФ заняла восьмое место по объему научных разработок в 2025 году

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Россия заняла восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок по итогам 2025 года, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании президиума Комиссии по научно-технологическому развитию России (НТР).
«За 2025 год достигнуты основные показатели: Россия занимает восьмое место в мире по объему научных исследований и разработок, выросла доля молодых ученых, число заявок на патенты, количество публикаций в журналах “Белого списка” и отечественных технологий, используемых реальным сектором экономики, и другие», — процитировали вице-премьера в его пресс-службе.
На заседании представили итоги реализации государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (госпрограммы НТР) в 2025 году. Чернышенко также рассказал, что количество публикаций в журналах первого и второго уровня «Белого списка» превысило 87 тыс., а на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы подано почти 37 тыс. заявок от российских заявителей. Число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики — более 200 тыс.
В заседании приняли участие министр науки и высшего образования, заместитель председателя президиума Комиссии Валерий Фальков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, президент РАН, председатель научно-технического совета Комиссии Геннадий Красников, заместитель министра культуры Андрей Малышев, начальник управления президента РФ по научно-образовательной политике Инна Биленкина. В начале заседания Чернышенко представил директора Центра научно-технологического развития при правительстве РФ Наталью Гвоздеву, назначенную распоряжением премьера Михаила Мишустина.