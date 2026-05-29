Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура раскрыла, что случилось под Костюковичами, где отец случайно выстрелил из ружья в сына

Что случилось под Костюковичами, где отец случайно ранил из ружья сына.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Могилевской области рассказала, что случилось под Костюковичами, где отец случайно ранил из ружья сына.

Прокурор Костюковичского района завел уголовное дело частно-публичного обвинения в отношении 61-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении по неосторожности тяжких телесных повреждений своему несовершеннолетнему сыну.

Напомним, что инцидент произошел 24 мая 2026 года. Белорус при помощи незарегистрированного оружия на территории фермерского хозяйства осуществлял убой домашней свиньи. В какой-то момент мужчина по неосторожности выстрелил в сторону находящегося рядом 15-летнего сына.

Несовершеннолетний получил огнестрельное ранение в живот. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали экстренную помощь. Подросток находится в больнице.

По причине того, что подросток не может сам защищать свои права, прокурор воспользовался правом завести уголовное дело частно-публичного обвинения, то есть начать уголовное преследование отца без жалобы от потерпевшего.

Ранее прокуратура сказала, что случилось в школе в Гродно, где ученика в туалете подвесили за одежду на крючок.

Тем временем в Могилеве учительница пойдет под суд из-за ситуации на уроке.

Кроме того, милиция нашла минчанина, который прятался в поле от своей невесты.