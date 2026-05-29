Прокуратура раскрыла, что случилось под Костюковичами, где отец случайно выстрелил из ружья в сына

Прокуратура Могилевской области рассказала, что случилось под Костюковичами, где отец случайно ранил из ружья сына.
Прокурор Костюковичского района завел уголовное дело частно-публичного обвинения в отношении 61-летнего местного жителя. Его обвиняют в причинении по неосторожности тяжких телесных повреждений своему несовершеннолетнему сыну.
Напомним, что инцидент произошел 24 мая 2026 года. Белорус при помощи незарегистрированного оружия на территории фермерского хозяйства осуществлял убой домашней свиньи. В какой-то момент мужчина по неосторожности выстрелил в сторону находящегося рядом 15-летнего сына.
Несовершеннолетний получил огнестрельное ранение в живот. Пострадавший был доставлен в больницу, где ему оказали экстренную помощь. Подросток находится в больнице.
По причине того, что подросток не может сам защищать свои права, прокурор воспользовался правом завести уголовное дело частно-публичного обвинения, то есть начать уголовное преследование отца без жалобы от потерпевшего.
