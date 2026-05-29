В Волгоградской области в ДТП с иномаркой пострадали женщина и пятеро детей

ВОЛГОГРАД, 29 мая — РИА Новости. Автомобиль, женщина за рулем которого не справилась с управлением, съехал в кювет и опрокинулся в Дубовском районе Волгоградской области, сама водитель и пятеро детей попали в больницу, сообщил региональный главк МВД.
По предварительным данным полиции, в четверг на 602 километре федеральной автодороги «Сызрань — Саратов — Волгоград» водитель на Lexus не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.
«В результате ДТП сама водитель и пять несовершеннолетних пассажиров доставлены в медучреждение», — говорится в сообщении ведомства на платформе «Макс».