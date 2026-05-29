Стало известно, чем опасны фотосессии в рапсовых полях Калининградской области

— Фотографироваться с рапсом не вредно только в том случае, если вы не сильный аллергик. Также мы говорим об обработке пестицидами на полях — биологическими и химическими. Это нужно учитывать тоже. Страшного ничего нет, но главное не мазать лицо потом руками и не живать стебли. Всякое бывает. Бывают фотографии, когда дамы как розочку во рту держат цветочек рапса. Мы же не знаем, когда была последняя обработка. Особенно, если человек чувствительный, аллергик. Пыльца рапса является сильным аллергеном, — сказала гостья эфира.