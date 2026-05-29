Формирование тяжеловесных поездов позволило КрасЖД нарастить отправку экспортного угля из Хакасии

Формирование поездов повышенной массы 7100 тонн позволило Красноярской железной дороге в январе — апреле 2026 года дополнительно вывезти из Хакасии в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока 36,8 тыс. тонн экспортного угля.
Всего на станциях КрасЖД в Республике Хакасия, которая является одним из крупных «угольных» регионов Сибири, за 4 месяца текущего года сформировано 144 тяжеловесных состава. Треть из них доставляли продукцию региональных угледобывающих предприятий по экспортному восточному направлению.
На участке Междуреченск — Абакан — Тайшет, по которому перевозится продукция угледобывающих предприятий Хакасии, КрасЖД активно развивает технологии тяжеловесного движения с 2021 года. В настоящее время «угольные» поезда весом 7100 тонн формируются на всех 4 станциях погрузки твердого топлива в регионе — Черногорские Копи, Камышта, Хоных, Ташеба.
Вождение тяжеловесных грузовых составов — мера повышения эффективности перевозок на Восточном полигоне Транссиба и БАМа. Технология позволяет наращивать объемы вывоза грузов по действующей инфраструктуре, не увеличивая при этом количество поездов. Для Красноярской железной дороги это возможность быстрее реагировать на возросший спрос экономики на экспорт в восточном направлении.