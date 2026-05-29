В Волгограде определен проектировщик продления трамвайной линии до «Акварели»

Займется разработкой ООО «Новые энергетические проекты».

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде по итогам аукциона определили компанию, которая займется проектированием продления трамвайной ветки до ТРЦ «Акварель» в Советском районе. Документацию разработает волгоградское ООО «Новые энергетические проекты», с организацией уже заключен контракт, сообщили в мэрии.

Новый участок трамвайной линии протянется на 4 километра. Пути проложат от кольца на улице Электролесовской вдоль улицы Автомобилистов и проспекта Университетского. После трамвай будет поворачивать вокруг ТРЦ «Акварель» на улицу Степыкиной и возвращаться к кольцу вдоль улицы Загорулько.

Проектировщик проведет инженерные изыскания, разработает проектную и рабочую документацию, пройдет госэкспертизу. Все должно быть готово осенью 2027 года.