Родителей могут начать штрафовать за купание детей без присмотра в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Прокуратура Красноярского края предложила ввести новые правила безопасности для детей у воды. Проект поправок в закон «О защите прав ребенка» внесен в Заксобрание.

Источник: НИА Красноярск

Документ предусматривает, что родители, организаторы детских мероприятий и юридические лица будут нести ответственность, если дети до 14 лет находятся у воды или купаются без присмотра взрослых. Для детей до 7 лет предусматривается купание только при использовании индивидуальных спасательных средств.

В прокуратуре отмечают, что с 2021 года на водных объектах региона утонули 55 детей. Главная причина трагедий — отсутствие контроля со стороны взрослых.

За нарушение предлагается ввести административную ответственность. Фиксировать такие случаи планируют сотрудники полиции во время рейдов.