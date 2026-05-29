На выходных 30−31 мая по Хабаровскому краю ударят дожди, ветры и заморозки

В Хабаровском крае последние дни мая принесут резкую смену погоды — на востоке региона ждут сильные осадки, штормовой ветер и мокрый снег. Об этом hab.aif.ru сообщила начальник отдела долгосрочных прогнозов краевого гидрометцентра Галина Брынцева.
30 мая на погоду в крае повлияет циклон с фронтальными разделами, который выходит в Охотское море. На востоке региона ожидаются дожди и мокрый снег, местами осадки будут сильными, а ветер усилится до 18−23 метров в секунду, на побережье Николаевского района — до 22−27 метров в секунду. Ночью в южных сельскохозяйственных районах при прояснениях возможны заморозки до минус 2 градусов, днём температура поднимется до 18−23 градусов.
«31 мая циклон уже начнёт уходить дальше на восток, в Охотское море. Неустойчивая погода сохранится в Николаевском и Охотском районах, там ожидаются небольшие осадки, а на остальной территории — без существенных осадков», — рассказала Галина Брынцева.
В Хабаровске 30 мая ночью пройдёт дождь, днём возможны небольшие осадки в первой половине дня, после обеда погода начнёт улучшаться. Ночью ожидается 3−5 градусов, днём около 16−17 градусов, ветер ночью усилится до 9−14 метров в секунду, днём ослабеет до 7−12 метров в секунду. В воскресенье, 31 мая, в краевой столице существенных осадков уже не прогнозируют — южный ветер будет слабым, ночью температура составит 4−6 градусов, днём воздух прогреется до 24−26 градусов.
Начало июня, по словам синоптика, будет ближе к климатической норме, но по ощущениям останется прохладным для первого летнего месяца. В первые три дня ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями, ночью около 10−12 градусов, местами до 15, днём 18−23 градуса. В первую декаду сохранится восточный и северо-восточный ветер — для Дальнего Востока это частый признак прохладной и сырой погоды, связанной с антициклоном над Охотским морем.