Жители Красноярского края за три месяца выиграли в лотереях более 115 млн рублей

Жители Красноярского края с марта по май 2026 года выиграли в лотереях более 115 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
С марта по май победителями различных тиражей стали 35 тысяч жителей региона. При этом трое участников выиграли призы свыше 1 млн рублей. Красноярцы участвовали как в моментальных, так и в тиражных лотереях.
Одной из крупных победительниц стала Анастасия. Девушка выиграла 5 млн рублей в одной из всероссийских государственных лотерей, а по дороге в лотерейный центр решила испытать удачу еще раз и получила еще 10 тысяч сверху.
Часть этих денег Анастасия собирается вложить в ремонт:
«Хочется доделать ремонт в квартире, который мы начали, но еще не закончили. А там уже будем смотреть по ситуации. Главное — хорошо подумать, что именно хочется», — поделилась планами девушка.
Напомним, ранее мы писали, что красноярцы Александр Машинистов и Дарья Рунькова также выиграли в одной из государственных лотерей 2 млн рублей на автомобиль.
