Никитин прокомментировал тарифы на ЖКХ в Нижегородской области

— В этом году запланировано два этапа повышения тарифов. Первое повышение в связи с изменением ставки НДС с 1 января было только на 1,7%, — рассказал губернатор. — Второе будет с 1 октября — на 9,9%. При этом в Ставропольском крае повысят на 22%, в Тамбовской области — на 17,5%, в Пермском крае — на 15%, в Москве — на 15%, в Санкт-Петербурге — на 14,6%, в Татарстане — на 13,4%. То есть у нас рост изменения платы граждан является одним из самых низких в стране. Мы делаем всё возможное, чтобы тарифное давление снизить. Просто не увеличивать тарифы нельзя. Это популизм. Потому что растут расходы коммунальных организаций.