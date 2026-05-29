Предприниматель из ЕАО хранил немаркированные украшения на 16,8 млн рублей

Житель Хабаровского края признан виновным в незаконном хранении ювелирных изделий без маркировки. Ленинский районный суд назначил ему штраф в размере 300 тыс. рублей, сообщает прокуратура ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным следствия, предприниматель, осуществлявший розничную торговлю ювелирными изделиями, незаконно хранил крупную партию товаров без уникальных идентификационных номеров. В ходе оперативно розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли 946 единиц украшений из золота и серебра. Общая стоимость партии составила более 16,8 млн рублей.
Обвиняемый нарушил требования законодательства, регламентирующего оборот ювелирных изделий. Суд, рассмотрев материалы дела и приняв во внимание позицию государственного обвинителя, вынес решение о назначении наказания в виде административного штрафа.
