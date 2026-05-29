В Калининграде начали обновлять сквер на Фрунзе: следующие места для благоустройства выберут жители

В Калининграде начали благоустраивать сквер на улице Фрунзе. Работы проходят по проекту «Формирование комфортной городской среды» — части нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали «Клопс» в городской администрации в пятницу, 29 мая.
Завершить благоустройство планируют до сентября. В сквере проложат кабели для 22 фонарей, заменят старый асфальт плиткой, установят качели с декоративной подсветкой, десять скамеек с урнами и обновят озеленение. К уже растущим деревьям и кустарникам подсадят семь сакур, а также более 360 кустов пузыреплодника калинолистного — из него хотят сформировать живую изгородь.
Параллельно в городе продолжается голосование за территории, которые могут привести в порядок следующими. Сейчас лидирует сквер на улице Киевской, далее идут Старопрегольская набережная с прилегающими территориями и парк Ветеранов в районе Аллеи Смелых.
Всего в списке 33 объекта — это парки, скверы и набережные. Проголосовать до 12 июня могут калининградцы старше 14 лет — на платформе «Госуслуги» или через волонтёров на информационных точках по будням с 16:00 до 19:00.
В рамках этого же проекта уже благоустраивали территории на улицах Соммера и Рокоссовского, сквер на Алданской и первую очередь Каштанового парка. По программе установили детскую площадку в парке Юрия Гагарина и провели работы на других локациях.