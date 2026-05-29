Очередь из 650 легковушек и фур образовалась на границе Беларуси с ЕС

Так, около 170 фур находятся перед литовскими пунктами пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони». Как отметили в ГПК, сотрудники пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог» — с белорусской стороны) и «Шальчининкай» («Бенякони») за сутки оформили 11% и 30% грузового транспорта соответственно.
Перед польским погранпереходом «Кукурыки» («Козловичи») образовалась очередь из 130 большегрузов. Сотрудники этого польского пункта пропуска за минувшие сутки оформили и пропустили на территорию Польше 52% грузового транспорта от нормы.
Что касается легкового транспорта, то выезда из Беларуси на польскую территорию через погранпереходы «Тересполь» («Брест») и «Кузница Белостоцкая» («Брузги») ожидают в настоящее время 335 автомобилей.
«Сотрудники сопредельных пунктов пропуска за сутки оформили 31% транспорта», — уточнили в погранкомитете.
Небольшая очередь из легковушек образовалась и на белорусско-литовской границе: в пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») въезда в ЕС ожидают по 10 автомобилей.
По информации пограничного комитета Беларуси, за прошедшие 24 часа литовская сторона приняла на свою территорию только 13% транспорта от нормы.