Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередь из 650 легковушек и фур образовалась на границе Беларуси с ЕС

МИНСК, 29 мая — Sputnik. Более 350 легковых автомобилей и 300 большегрузов стоят в очередях на границе Беларуси с Литвой и Польшей перед выходными, сообщили в пресс-службе белорусского погранкомитета.

Источник: Sputnik.by

Так, около 170 фур находятся перед литовскими пунктами пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони». Как отметили в ГПК, сотрудники пункте пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог» — с белорусской стороны) и «Шальчининкай» («Бенякони») за сутки оформили 11% и 30% грузового транспорта соответственно.

Перед польским погранпереходом «Кукурыки» («Козловичи») образовалась очередь из 130 большегрузов. Сотрудники этого польского пункта пропуска за минувшие сутки оформили и пропустили на территорию Польше 52% грузового транспорта от нормы.

Что касается легкового транспорта, то выезда из Беларуси на польскую территорию через погранпереходы «Тересполь» («Брест») и «Кузница Белостоцкая» («Брузги») ожидают в настоящее время 335 автомобилей.

«Сотрудники сопредельных пунктов пропуска за сутки оформили 31% транспорта», — уточнили в погранкомитете.

Небольшая очередь из легковушек образовалась и на белорусско-литовской границе: в пунктах пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони») въезда в ЕС ожидают по 10 автомобилей.

По информации пограничного комитета Беларуси, за прошедшие 24 часа литовская сторона приняла на свою территорию только 13% транспорта от нормы.

Узнать больше по теме
Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше