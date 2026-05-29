Российский банк объявил финансовые результаты по МСФО за 4 месяца 2026 года

По итогам апреля ВТБ заработал 30,2 млрд рублей по МСФО, что на 24,3% больше аналогичного периода прошлого года (24,3 млрд рублей). Суммарно на четыре месяца текущего года госбанк заработал 162,8 млрд рублей (-1,8% год к году). В апреле возврат на капитал группы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос до 12,7%.